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Ayvalık'ta 'paralel yapılanma' operasyonu; 14 esnaf gözaltına alındı

Ayvalık Kaymakamı, "FETÖ ile ilgili oldukları düşünülen 16 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor" dedi

27 Temmuz 2016 17:16

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 'paralel yapılanma'ya yönelik   operasyonda üye oldukları iddiasıyla 16 esnaf gözaltına alındı.

Yapılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüz bünyesindeki ekipler sabah saat 05.00 sıralarında başlattıkları operasyonlarda ilçe merkezinden 14 kişiyi, Adapazarı ve İzmir'in Aliağa ilçesinden de birer kişi olmak üzere 16 kişiyi gözaltına aldı. FETÖ ile ilgili oldukları düşünülen 16 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor" dedi. 

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