Ayvalık'ta 'paralel yapılanma' operasyonu; 14 esnaf gözaltına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 'paralel yapılanma'ya yönelik operasyonda üye oldukları iddiasıyla 16 esnaf gözaltına alındı.

Yapılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüz bünyesindeki ekipler sabah saat 05.00 sıralarında başlattıkları operasyonlarda ilçe merkezinden 14 kişiyi, Adapazarı ve İzmir'in Aliağa ilçesinden de birer kişi olmak üzere 16 kişiyi gözaltına aldı. FETÖ ile ilgili oldukları düşünülen 16 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor" dedi.