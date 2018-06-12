Ayvalık'ta kadın açık cezaevi açıldı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi\'nde yıllarca atıl durumda bulunan 100 yataklı Alaattin Süberoğlu Devlet Hastanesi binası, 500 kadın mahkum kapasiteli açık kadın cezaevine dönüştürüldü.

Ayvalık\'a 12 kilometre uzaklıktaki 15 bin nüfuslu Altınova\'da, 1994 yılında halktan toplanan paralarla hastane yapılması için inşaat çalışmalarına başlandı. 5 bin 400 metrekare kapalı alana sahip, 100 yatak kapasiteli Alaattin Süberoğlu Devlet Hastanesi\'nin inşaatı 4 yılda tamamlandı. Hastane binası dönemin Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy ile yapılan protokol ile Sağlık Bakanlığı\'na devredildi. 2007 yılında poliklinik olarak hizmet vermeye başladı. 3 yıl sonra da doktorların gelmek istememesi, hasta azlığı gibi çeşitli gerekçelerle hizmete son verildi. Bir süre 112 Acil Servis Komuta Merkezi olarak kullanılan hastane binası atıl durumda kaldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediye Meclisleri\'nin Sağlık Meslek Lisesi olarak hizmet vermesi yönünde karar almasına rağmen binanın Adalet Bakanlığı\'na devredilip kadın açık cezaevine dönüştürüldü. 20 gün önce açılan 500 mahkum kapasiteli kadın açık cezaevinde 143 kadın mahkum bulunuyor. 35 hizmetlinin görev yaptığı cezaevine 122 hizmetli personel alınacağı açıklandı.

Cezaevi bahçesine kadın mahkumlara yönelik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından spor kompleksi, mahkum çocuklarına oyun parkları, kütüphaneler, görüşme salonları, yemekhane, kantin ve ankesörlü telefonlar yerleştirildi.



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