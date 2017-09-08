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Ayvalık'ta göçmen operasyonu

Tuncel YILMAZ / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 20 kaçak göçmen ile organizatör oldukları tespit edilen 3 şüpheli, yakalandı

08 Eylül 2017 01:09

Tuncel YILMAZ / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 20 kaçak göçmen ile organizatör oldukları tespit edilen 3 şüpheli, yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Olay, Küçükköy Mahallesi\'ndeki turistik Sarımsaklı mevkiinde meydana geldi. Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı\'na bağlı ekipler, İzmir\'den Ayvalık\'a getirilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 20 Suriyeli göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları operasyonda, 20 Suriyeli göçmen ile birlikte organizatör oldukları tespit edilen S.V, V.K .ve A.Y. adlı şüphelileri kullandıkları araçlarla ele geçirdi. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği kaydedilirken, yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 

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