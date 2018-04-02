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Ayvalık'ta başkanın fark ettiği yangın büyümeden söndürüldü

Kadri KAYA / AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Orman İşletme Şefliği'ne ait kullanılmayan binada başlayan yangın, çam ağaçlarına sıçradı

02 Nisan 2018 13:15

Kadri KAYA / AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Orman İşletme Şefliği\'ne ait kullanılmayan binada başlayan yangın, çam ağaçlarına sıçradı. Bu sırada bölgeden geçen Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer\'in ihbarda bulunduğu yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Ayvalık ilçesi Çamlık Mahallesi Laka Bölgesi Faruk Saylam Caddesi 2\'nci Sokak\'ta bulunan Ayvalık Orman İşletme Şefliği\'ne ait kullanılmayan binada dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çamlık Mahallesi\'nde bulunan evine giden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, binadan çıkan dumanları gördü. Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut’u arayan Başkan Gençer, yangını bildirdi. İtfaiye ekipleri geldiği sırada çam ağaçlarına yeni sıçrayan alevler, müdahale ile kontrol altına alınarak, yarım saat boyunca soğutma çalışmaları sürdürüldü.
Orman İşletme Şefliği\'ne ait binanın 2 yıldan bu yana boş durduğu öğrenildi. Başkan Rahmi Gençer\'in ihbarının yangına müdahalede 5 dakika kazandırdığını belirten Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut, bina çevresinde bulunan çam ağaçlarına sıçrayan yangının zamanında müdahale ile yayılmadan söndürüldüğünü belirtti. Turgut, “Çam ağaçlarının sadece uçları yandı. Ağaçlara zarar gelmedi” dedi.
Yangından büyük oranda etkilenen binanın kapılarının kilitli, pencerelerinin kırık olduğu öğrenilirken, elektrik bağlantısının da bulunmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis soruşturma başlattı.

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