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Ayvalık Belediye Başkanı gözaltında

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayvalık Belediyesi’nde baskın düzenledi

06 Kasım 2012 13:25

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi’ne polis tarafından baskın yapılırken, Belediye Başkanı Hasan Bülent Türközen’in de aralarında olduğu 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Erken saatlerde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayvalık Belediyesi’nde baskın düzenledi. Çok sayıda evrak ve dokümanın incelenmek üzere alındığı ve CHP’li Belediye Başkanı Hasan Bülent Türközen’in de gözaltına alındığı öğrenildi. Çok sayıda polis memurunun belediye hizmet binasındaki incelemesi sürüyor.

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Hasan Bülent Türközenayvalık belediye başkanıbalıkesir

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