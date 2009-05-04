Ayvalık açıklarında 38 kaçak yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, botla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Somali ve Burma uyruklu 6'sı kadın 38 kişi yakalandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ayvalık'tan yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Somali ve Burma uyruklu 38 kişiyi taşıyan şişme bot, Badavut mevkisinin 2 kilometre açığında, şiddetli rüzgar nedeniyle batma tehlikesi atlattı.



Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılan kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.



Bu sırada, kaçaklar arasında bulunan Burma uyruklu 9 aylık hamile Sarah Seyidahmed'in doğum sancıları başladı. Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Seyidahmed, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.



Bebeğe, hastanenin doğum ünitesi çalışanları tarafından Umut adı verildi. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

