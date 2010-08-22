-AYVACIK'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA ÇANAKKALE (A.A) - 22.08.2010 - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, orman örtüsünün çok sık olmadığı, makilik ve çalılık alandaki yangına karadan ve havadan müdahale eden ekipler, alevleri büyük oranda kontrol altına almayı başardı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuvvetli rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediğini ifade ederek, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydettiler.