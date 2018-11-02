Ayvacık'ta depremzedeler konutlarına kavuştu (2)

BAKAN KURUM, ÇANAKKALE\'YE YAPILAN YATIRIMLARI ANLATTI

Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar için yaptırılan ilk etaptaki 205 konut\'un anahtar teslim töreni için kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, törenin ardından Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Konferans Salonu\'nda, AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Partili ilçe ve belediye başkanları ile partililer hazır bulundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, program açılış konuşmalarıyla devam etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantıda partililere, AK Parti hükümetleri döneminde Çanakkale\'ye, Bakanlığı tarafından yapılan yatırımları anlattı. Kurum, şöyle dedi:

\"İl Bank Genel Müdürlüğümüzde 294 milyon TL tutarında 94 adet işi tamamladık. Şu an devam eden 11 adet işimiz var. Ve değeri de 138 milyon lira. Tüm bugün devam eden bitmiş işleri topladığımızda sadece İl Bank\'la 450 milyon liralık yatırımı Çanakkale\'mize yapmış durumdayız. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla 2003 yılından itibaren yaklaşık 3 bin 400 konut inşa ettik. 6 tane büfe, 3 cami, 3 hastane, ilkokul, kreş, lise, pansiyon, sağlık ocağı ve ticaret merkezleri inşa ettik. Bunların yatırım değeri ise 477 milyon lira. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle hem tarım arazileri hem de 2B arazilerini vatandaşımızın kullanımına açtık. İnşallah ileri süreçte yine tarımla, çiftçiliği, istihdamı artırmak için bu bölgede bulunan Hazine\'ye ait atıl ne kadar arazi varsa yine vatandaşımızın hizmetine sunmak için çalışmaları yürütüyoruz. Tekstil Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile daha önce burada hiçbir atık su arıtma tesis yok iken şu anda 15 tane atık su arıtma tesisi inşa edildi. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde 19 milyon 500 bin liralık yine Belediyelerimize yardımlar yapıldı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü\'nce, ÇED Genel Müdürlüğü ve Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü\'nde toplamda 2 milyar 800 milyon lira değerinde yatırım yapıldı. İnşallah bu hizmetlerin daha da fazlasını biz de çalışacağız, sizlerin, vatandaşımızın hizmetine sunacağız.\"

Toplantı, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız tarafından Bakan Murat Kurum\'a çeşitli hediyeler takdim edilmesiyle son buldu.



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)



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