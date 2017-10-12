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Ayvacık'ta 38 kaçak yakalandı

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 38 kaçak yakalandı

12 Ekim 2017 18:58

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isteyen 38 kaçak yakalandı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, Ayvacık\'ın Bademli Köyü Acıdere sahilinde bir grup kaçak bulunduğunu belirledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 38 kaçak yakalandı. Kaçaklar, bir otobüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.
Operasyonda kaçaklarla beraber, 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi.

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