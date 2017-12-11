Ayvacık-Çarşamba arası 30 dakikadan 10 dakikaya düşecek

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da \'Saklı cennet\' olarak bilinen Ayvacık ilçesi ile Çarşamba ilçesi arasındaki karayolu ulaşımı, yapımına başlanılan 27 kilometrelik 3 şeritli ve üç tünelli karayolu ile 30 dakikadan 10 dakikaya düşecek.

Samsun\'a 63 kilometre uzakta olan ve saklı cennet olarak bilinen Ayvacık ile Çarşamba ilçesini birbirlerine bağlayan karayolu ulaşımı, daha da kısalacak. 3 tünelli ve 3 şeritli olarak yapılacak olan yeni yol, 27 kilometrelik karayolu sayesinde 30 dakikadan 10 dakikaya düşecek. Yol çalışmalarının başladığı karayolunun 2020 yılında tamamlanması planlanıyor. Çalışma hakkında bilgi veren Ayvacık İlçe Belediyesi Başkanı Mustafa Belur, şöyle dedi:

\"Yapılacak olan 27 kilometrelik yol ile Ayvacık-Çarşamba arası ulaşım yarım saatten 10 dakikaya kadar düşecek. Üç tünelli ve üç şeritli olarak yapılacak olan yol, Samsun\'un Saklı Cenneti olarak bilinen Ayvacık ilçemizde turizmin gelişmesine de büyük katkı sağlayacak. Zira bilindiği üzere turizmin en önemli unsuru ulaşım. Yapılacak olan karayolunun Ayvacık ilçe girişi duble yol olacak. Yapılacak olan karayolu ile ilgili ise müteahhit firma şantiyesini kurdu. Yolun muhtemel bitiş tarihi ise 3 yıl olacak, 2020 yılının sonunda olacak. Yolun hizmete girmesi ile birlikte Ayvacık ilçemizin, Çarşamba Havaalanı\'na ulaşımı da daha rahat olacak.\"



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