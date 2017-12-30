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Ayvacık açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE; (DHA)- EGE Denizi'nin Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3

30 Aralık 2017 15:54

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE; (DHA)- EGE Denizi\'nin Çanakkale\'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi\'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi\'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.56\'da kaydedilen depremin merkez üssü Çanakkale\'nin Ayvacık ilçesi açıkları olarak belirlendi. Yerin 18.85 kilometre derinliğindeki sarsıntının büyüklüğü ise 3.9 olarak ölçüldü. Deprem, Ayvacık ilçesi ve köylerinin yanı sıra kent merkezinde de yüksek katlı binalarda hafif hissedildi.
 

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