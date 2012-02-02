Ayten Öztürk davasında üç kritik isme suç duyurusu



HÜLYA KARABAĞLI - T24 - Ankara





TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun yakından takip ettiği, Hıdır Baba’nın gözyaşının bir gün bile dinmediği kızı Ayten Öztürk dosyasında dönemin Tunceli valisi, Jitem'in kurucularından Arif Doğan ve Tunceli alay komutanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.





Ayten Öztürk'ün otopsi raporunu imzalayan savcı ve doktorlar çelişkiler için ne dedi?











Öztürk ailesinin avukatı Cihan Söylemez, 1992 yılının Tunceli Alay Komutanı Ahmet Yıldırım, Tunceli Valisi Aslan Yıldırım ve Jitem kurucularından Arif Doğan hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığa geniş kapsamlı talep listesi sunan Söylemez, Savcılıktan Ayten’in öldürüldüğü 49. ve 50. Hükümet dönemindeki ‘örtülü ödenekle’ ilgili Başbakanlığa müzekkere yazılması istendi. Ayten Öztürk’ün öldürüldüğü dönemde 49. ve 50. Hükümet in iş başında olduğuna dikkat çeken avukat Cihan Söylemez, Tansu Çiller dönemini yeniden tartışmaya açtı. Çiller’in başbakanlığında, ‘örtülü ödenek’ paralarının nerelere gittiği çok tartışılmıştı.

'Çiller döneminin örtülü ödeneği'



Cihan Söylemez, Ayten Öztürk dosyasında Tunceli- Elazığ hattında ilk atılan hukuki adımları T24’e değerlendirdi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na dün 1 Şubat 2012 günü suç duyurusu dilekçelerini veren ve kapsamlı bir talep listesi sunan Söylemez, 49. ve 50. hükümet döneminde Jitem’e örtülü ödenekten para aktarılıp aktarılmadığı konusunda başbakanlığa müzekkere yazılması talebinde bulundu. Söylemez, “Eğer Jitem gibi yapılanma ortaya çıkarılmak isteniyorsa, 49 ve 50. Hükümetin örtülü ödenek kullanımı sorgulanmalı. Jitem’in kendini nasıl finanse ettiği böyle ortaya çıkabilir” diyor.





Otopsi savcısı ve doktorları



Söylemez, Ayten Öztürk’ün, otopsi raporunu alan ilk cumhuriyet savcısının ve doktorların bilgisine başvurulması istedi. Rapor tam anlamıyla bir çelişkiler yumağı. Ayten Öztürk 27 Temmuz 1992 tarihinde kaçırılıyor. Cesedi 11 gün sonra bulunuyor. Otopsi raporunda ise, cesedin en az bir buçuk veya iki ay gömülü kaldığı yazıyor. Yakınlarının tanıklığına göre, ‘Ayten’in kulakları, dudakları kesilmiş, gözleri çıkarılmış, tanınmaması için yüz derisi soyulmuş.’ Ama otopsi raporuna göre Ayten Öztürk’ün cesedi toprak altında bir buçuk veya iki ay kaldığından, dudaklar, gözler ve kulakları çürüyor.



Ayten Öztürk, 1992’de Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Akpazar beldesinde iş çıkışı kaçırıldıktan 11 gün sonra cesedi bulundu. Hunharca öldürülen Ayten Öztürk’ün babası Hıdır Öztürk, TBMM’de kızının yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından sorgulandığını anlatmıştı.

