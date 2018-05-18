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Ekonomi

Aytemiz'den D&R Card sahiplerine 3 kat puan fırsatı

İSTANBUL, (DHA)- AKARYAKIT markası Aytemiz, D&R ile sürdürdüğü işbirliğine yeni kampanyalarla devam ediyor

18 Mayıs 2018 15:47

İSTANBUL, (DHA)- AKARYAKIT markası Aytemiz, D&R ile sürdürdüğü işbirliğine yeni kampanyalarla devam ediyor. D&R Card kullanıcıları, Aytemiz istasyonlarından yapacakları akaryakıt ve otogaz alımlarında 3 kat yakıt puan kazanacaklar.

31 Aralık 2018 tarihine kadar sürecek kampanya boyunca D&R Card sahipleri kazandıkları yakıt puanları anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından yapacakları yakıt alımlarında kullanılabilecekler. 3 kat puanın kazanılması için, anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alım işlemi başlamadan önce D&R Card’ların pompadaki kart okuyucudan geçirilmesi yeterli olacak. D&R Card sahipleri biriken puanı pompada görebilecek ve 600 puana ulaşınca harcama yapabilecek.

(FOTOĞRAF)

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