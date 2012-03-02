Aytemiz Petrol'ün sahibi öldürüldü

T24 - İşadamı Nizamettin Aytemiz, sahibi olduğu Tuzla'daki Grand Sidoma Otelindeki bürosunda bulunduğu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan dışarıdan uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırıda başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Aytemiz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırganın kaçarken, otel bahçesindeki havuza attığı belirtilen kalaşnikof marka tüfek incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

Otel çevresinde araştırma yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, silahlı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.