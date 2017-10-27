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Spor

Aytemiz Alanyasporlu Riou ve N’Sakala gıda zehirlenmesi geçirdi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) AYTEMİZ Alanyasporlu futbolculardan Remy Riou ve Fabrice N’Sakala, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedaviye alındı

27 Ekim 2017 23:23

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

AYTEMİZ Alanyasporlu futbolculardan Remy Riou ve Fabrice N’Sakala, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedaviye alındı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Remy Riou ve Fabrice N’Sakala bugün öğle saatlerinde yedikleri bir yemekten dolayı gıda zehirlenmesi yaşadı. Hastaneye götürülen Riou ve N’Skala’nın Alanya Anadolu Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Geceyi hastanede geçirecek Riou ve N’Sakala’nın yarınki Beşiktaş maçında forma giyme ihtimallerinin düşük olduğu kaydedildi.

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