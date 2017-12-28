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Spor

Aytemiz Alanyaspor'da sportif direktörle yollar ayrıldı

ALANYA (Antalya), (DHA) AYTEMİZ Alanyaspor'un Sportif Direktörü Taner Savut ile yollar ayrıldı

28 Aralık 2017 17:37

ALANYA (Antalya), (DHA)

AYTEMİZ Alanyaspor\'un Sportif Direktörü Taner Savut ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 4.5 yıldır sportif direktör olarak görev yapan Taner Savut ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Taner Savut\'a kulübe katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, \"Taner Savut camiamızın içerisinden yetişen bir isim. Futbolun içinde böyle ayrılıklar olabiliyor. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyor ve bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz\" dedi.
Taner Savut da, \"Burası benim yuvam. Şartlar gereği görevimden ayrılıyorum. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerimize her zaman bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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