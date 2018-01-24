Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor hazırlıkları

Engin ANAK / ALANYA,(DHA)



Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında sahasında Bursaspor\'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına tek idmanla devam etti.

Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü evinde oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını yaptığı tek idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde gerçekleşen idmana Emre Akbaba ve Maniatis hafif sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı devam eden Mbilla ile Beşiktaş\'ın transfer gündeminde yer alan Vagner Love ise antrenmana katılmadı.

Yoğun yağış altında süren antrenmanda futbolcular ısınma hareketinin ardından tam saha taktik çalıştı.

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