T24 LogoT24 Logo
Spor

Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor hazırlıkları

Engin ANAK / ALANYA,(DHA)  Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Bursaspor'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına tek idmanla devam etti

24 Ocak 2018 21:55

Engin ANAK / ALANYA,(DHA) 


Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında sahasında Bursaspor\'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına tek idmanla devam etti.
Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü evinde oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını yaptığı tek idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde gerçekleşen idmana Emre Akbaba ve Maniatis hafif sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı devam eden Mbilla ile Beşiktaş\'ın transfer gündeminde yer alan Vagner Love ise antrenmana katılmadı.
Yoğun yağış altında süren antrenmanda futbolcular ısınma hareketinin ardından tam saha taktik çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYADHA  Süper LigBursasporAytemiz AlanyasporAlanyaspor Cengiz Aydoğan TesisleriHikmet KaramanEmre AkbabaManiatisMbillaBeşiktaşVagner LoveYoğunFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24