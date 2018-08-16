Aytemiz Alanyaspor, Merih Demiral'ı kiraladı

Engin ANAK / ALANYA- ANTALYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Portekiz\'in Sporting Lizbon takımından stoper Merih Demiral\'ı (20) 1 yıllığına kiraladı.

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye U21 Milli Takımı\'nda da forma giyen Merih Demiral\'ı bir yıllığına kiraladı. Merih Demiral için Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde imza töreni düzenlendi. Alanyaspor, yıl sonunda Merih Demiral\'ı satın almak istediği takdirde 3.5 milyon Euro ödeyecek.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, stoper mevkiine Fenerbahçe altyapısında yetişen Merih Demiral\'ı kadroya dahil ettiklerini söyledi. Transferin hem kulübe hem de Merih\'e hayırlı olmasını dileyen Başkan Çavuşoğlu, \"İyi bir sezon geçireceğine inanıyorum. Kendisi Ümit Milli Takımı\'nda da oynuyor. Sezon sonunda bonservisini alabilme şansımız da var. Allah utandırmasın\" dedi.

\'HEPİMİZ ADINA GÜZEL BİR SEZON OLMASINI DİLİYORUM\'

Merih Demiral ise \"Transferimin gerçekleşmesinde emeği geçen başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Alanyaspor camiasını en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Hepimiz adına güzel bir sezon olmasını diliyorum\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İmza töreni

- Hasan çavuşoğlu açıklamaları

- Merih Demiral\'ın açıklamaları