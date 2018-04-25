Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Özçelik: "En az 10 puanımız güme gitti"

ALANYA(Antalya),(DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, \"En az 10 puanımız güme gitti. Bu sezonunun ikinci yarısında yaşadığımız hakem hataları inanılır gibi değil. Çok bariz, açık ve doğrudan sonuca endeksli hatalar yapıldı\" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde hakemlerin maçlarında bariz ve doğrudan sonuca etki eden hatalar yaptıklarını belirterek, bunu anlamakta güçlük çektiklerini söyledi. Bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında hakem hataları nedeniyle canlarının feci şekilde yandığını savunan Özçelik, \"En az 10 puanımız güme gitti. Bu sezonunun ikinci yarısında yaşadığımız hakem hataları inanılır gibi değil. Çok bariz, açık ve doğrudan sonuca endeksli hatalar yapıldı. Hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine, hem de Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanı ve yönetimine sesleniyoruz. Acaba bizim bilmediğimiz, Aytemiz Alanyaspor üzerinden yapılan hesaplar mı var? Tüm Türkiye\'deki futbolseverler de biliyor ki Aytemiz Alanyaspor sahaya çıkıyor ve topunu oynuyor. Hiçbir yan faktörle uğraşmıyor. Alanya\'ya gelen bütün takımları, yöneticilerini ve taraftarlarını gerek maç öncesi, gerekse maç sonrası en iyi şekilde ağırlıyoruz. TFF temsilcileri ve hakemlerimize görevlerini en iyi şekilde, sağlıklı bir şekilde yapmaları için her türlü ortamı hazırlıyoruz\" dedi.

Ülke futbolunun gelişmesi için ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştıklarını kaydeden Özçelik, şunları söyledi: \"Bazı hakemler de ortamın gerilmesi için sürekli yanlış kararlar verip duruyor. Ligin ikinci yarısında \'10 puanımız güme gitti\' derken öylesine sallamıyoruz. Son oynadığımız Galatasaray maçında yardımcı hakem Kemal Yılmaz\'ın kaldırdığı skandal ofsayt bayrağına Türkiye\'de kimse bir anlam veremedi. Tüm yorumcular, \'Bu pozisyonda başka bir şey var\' diyor. Acaba o başka şey nedir? Kemal Yılmaz çıksın açıklasın. İstanbul bölgesi hakemi olmasına rağmen bu sezon Galatasaray\'ın 10\'un üzerinde maçına çıkmış, son 10 haftada 5 Galatasaray maçında görev yapmış. Şimdi Kemal Yılmaz şaibe altında kalmak istemiyorsa çıksın bu pozisyonu anlatsın ve önce koşup sonra ofsayt bayrağını niye kaldırmış tüm Türkiye\'ye izah etsin. Bir önceki maçta deplasmanda yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan\'ın gözünün önünde rakip oyuncu Adem Büyük golü elle attı. Aynı maçta bariz net penaltımız verilmedi. Rakipten atılması gereken oyuncular vardı, sarı kartla geçiştirildi. Alper Ulusoy acaba o gün Malatya\'ya gezmeye mi gelmişti? Göztepe maçında Özgür Yankaya son dakikalarda Wallace Reis\'in ceza sahası içinde Fernandez\'i şortundan çekmesine penaltı kararı vermesi gerekirken, Fernadez\'e sarı kart gösterdi. Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor maçında rakibin ikinci golü ofsayttı, Osman Gökhan Bilir ofsaydı yakalayamadı. Aytemiz Alanyaspor- Atiker Konyaspor maçında Fırat Aydınus 2- 3 pozisyonda penaltımızı veremedi. Bunlar ligin ikinci yarısında yaşadığımız mağduriyetler. Şimdi MHK\'ye ve hakemlere soruyoruz. Neden son dönemde bu kadar bariz hatalar Aytemiz Alanyaspor\'a yapılıyor? Hakem hataları ile kaybettiğimiz ve elimizden alınan 10 puanın hesabını kim verecek? Bir camianın kaderiyle hakemlerin bu kadar oynaması doğru mu? Bu hataları yapanların vicdanı rahat mı? Bunlar gerçekten çok büyük masum hatalar mı? Bizler bu soruların cevabını vermekte çok zorlanıyoruz. İnşallah kalan haftalarda bu hatalar yapılmaz, ligin ve takımların kaderini takımlar çizer. Bu saatten sonra tek beklentimiz budur. Yoksa kimse bu veballerin altından kalkamaz.\"

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