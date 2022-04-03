Aytemiz Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor (Maç sonucu)

Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki mücadelede gülen 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu. Akdeniz ekibine 3 puanı getiren goller 9' Emre Akbaba vbe 60' Efecan Karaca(p) oldu. Düşme hattında yer alan Rizespor'un tek sayısı ise 66. dakikada Papiss Cisse'den geldi.

Alanyaspor bu sonuçla son 5 haftada dördüncü galibiyetini elde etti. 30. haftada lider Trabzonspor'u yenen Çaykur Rizespor ise ligdeki 19. mağlubiyetini aldı.