Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: 1-2

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Serkan Ogulcan (xx), Serkan Çimen (xx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xx)- Sackey (xx)(Dk.80 Cenk Ahmet), Efecan (xx)(Dk.72 Emre Nefiz xx), Emre Akbaba (xx), Fofana (xx), Welinton (xxx), Tzavellas (xx), Junior Fernandes (xx), Taha Yalçıner (xxx), Gassama (xx) Vagner Love (xxx)

BEŞİKTAŞ: Fabricio (xxx)- Adriano (xxx), Pepe (xxx), Tosic (xxx), Quaresma (xxx), Babel (xxx), Oğuzhan Özyakup (xxx)(Dk. 65 Tolgay xxx), Atiba (xxx), Cenk Tosun (xxx)(Dk. 90+1 Necip), Gökhan Gönül (xxx), Talisca (xxx)(Dk.79 Negredo xx)

SARI KART: Welinton, Gassama, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor) - Pepe (Beşiktaş)

GOLLER: Dk. 26 Welinton (Aytemiz Alanyaspor), Dk.8 Cenk Tosun, Dk.88 Negredo (Beşiktaş)

Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş\'a 2- 1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6\'ncı dakikanda gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahası önüne kadar rakiplerinden sıyrılarak gelen Vagner Love topu iki rakip oyuncusunun arasında ceza sahasında koşu yapan Efecan\'a pasladı. Topu kontrol eden Efecan, kaleye sert vurdu ancak top kaleci Fabricio\'dan döndü.

8\'inci dakikada gelişen Beşiktaş atağında orta sahadan ceza sahasına sokulan Oğuzhan\'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Cenk Tosun kaleciyle baş başa kaldı. Burada yaptığı bilek hareketiyle kaleci Haydar Yılmaz\'ı şaşırtan Cenk, plase vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

26\'ncı dakikada Aytemiz Alanyaspor\'un kazandığı korner vuruşunu kullanan Emre Akbaba topu kale önüne yükseltti. Beşiktaş defansından dönen topu kontrol eden Junior Fernandes ceza sahası dışındaki Welinton\'a gönderdi. Bu oyuncu ise gelişine sert vurarak topu kaleci Fabricio\'nun uzanamayacağı sağ köşeye gönderdi: 1-1.

30\'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasının yaptığı hatalı pasta topu çalan Talisca ceza sahasına sokularak sert vurdu ancak top üsten az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1\'lik skorla sona erdi.

60\'ncı dakikada sağdan gelişen Beşiktaş atağında çizgi boyunca ilerleyen Quaresma, topu kale önüne yükseltti. Burada topa yükselen Talisca\'nın kafa vuruşu kaleci Haydar\'da kaldı.

77\'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Babel hızla topu ceza sahasının önüne taşıdı. Burada topu kontrol ederek rakibinden sıyrılan Babel sert vurdu, topu kaleci Haydar güçlükle kornere çeldi.

88\'inci dakikada Beşiktaş atağında Adriano\'nun ceza sahası dışından kale önüne gönderdiği hava topuna yükselen Negreno\'nun kafa vuruşu kaleci Haydar\'ı geçerek fileleri havalandırdı: 1-2.

Karşılaşma Beşiktaş\'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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