Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor maçın ardından 

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor\'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörü skoru değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Antalyaspor galibiyetiyle ligde güzel bir bitiriş yaptıklarını söyledi. Oyuncularını da tebrik eden Bakkal, \"Bu kadar sıcak havada, kümede kaldığımızın belli olduğu bir haftada güzel bir mücadele ve üretkenlik gösterdik. Bu galibiyet önemliydi. İşi her ortamda ciddiye alan oyunculara sahip olduğum için mutluyum. Alanya\'ya hayırlı olsun. 11 maçta aldığımız 19 puan ve 40\'a ulaştık. Bunun gururunu yaşıyorum. Camia olarak da bunu hak ediyoruz. Geldiğim günden bu yana destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Alanyaspor daha güzel günlerde daha güzel yerlerde olacaktır\" dedi.

ANTALYASPOR CEPHESİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise şöyle dedi:

\"Sezonun son maçını oynadık. Baktığınızda, pozisyon açısından zengin, 5 gol izlettirdiğimiz güzel, keyifli bir maç oldu. Ben hem Alanyaspor\'u, hem de oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu sezonu bizim açımızdan değerlendirecek olursak, zor bir ikinci yarı yaşadık. İlk yarı zaten Antalyaspor için zor geçmişti. İkinci yarıda da fedakarlık isteyen zor bir süreç bizi bekliyordu. Bu süreci de oyuncularımın özverileriyle, yönetimin fedakarlıklarıyla, taraftarımızın desteğiyle atlattık. Belki de Antalyaspor\'un tarihindeki en zor senelerden bir tanesiydi. Olumlu bir şekilde bitirdik. Şimdi önümüzde düşünmemiz ve konuşmamız gereken şeyler var. Bunları değerlendirip inşallah önümüzdeki yılla ilgili Antalyaspor için en doğru kararlar alınıp, en doğru yol haritası çizilip buna göre bir yol izlenir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir sezonu geride bıraktık. Herkese iyi tatiller diliyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mesut Bakkal\'ın konuşması

-Hamza Hamzaoğlu\'nun konuşması