Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, "Muhtıra kelimesini söylediğimi hatırlamıyorum. Böyle bir teklif yapmam zaten sözkonusu değil" dedi. Yalman, "Birçok yerde ifade edildiği gibi toplantıda darbe, darbe planı gibi kelimelerin telaffuz edilmediğini kesinlikle ifade edebilirim. İfade edilen Ayışığı ve Yakamoz isimli planlar nisan veya mayıs ayında Hilmi Paşa tarafından bana gösterildi. Bilgimin olup olmadığı soruldu. Ben de bilgimin olmadığını kendisine ilettim. Kendisi de ‘Ben de öyle tahmin etmiştim’ dedi" diye konuştu.

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök’ün Ergenekon Davası’ndan tanık olarak verdiği ifadelere açıklık getirmek amacıyla dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman Hürriyet gazetesinden Tufan Türenç'e açıklamalarda bulundu.

Yalman, yaptığı açıklamada özellikle Özkök’ün “Muhtıra kelimesi gündeme geldi” şeklindeki sözleri üzerinde durdu ve bu konuda Emekli Orgeneral Özkök’le aralarında geçen konuşmaları anımsattı.

Yalman’ın açıklaması aynen şöyle:

"3 Ağustos günü Ergenekon davasında tanık olarak ifade veren Sayın Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök’ün verdiği ifadeye bazı konularda açıklık getirmek ihtiyacını duyuyorum. İfade edildiği gibi söz konusu toplantı 3 Aralık 2003 tarihinde Genelkurmay Karargahı’nda yapıldı. Şura öncesinde yapılan bu toplantıda bulunan komutan arkadaşlar, kendi bakış açılarından sorumlu oldukları komutanlıkların görüş ve hassasiyetlerini dile getirdiler. 9 yıl önce vuku bulan bu toplantıda ne konuşulduğunu kelime kelime hatırlamam mümkün değildir. Ancak o gün içinde bulunulan durumdan duydukları endişelerini ifade ettiklerini söyleyebilirim. Birçok yerde ifade edildiği gibi toplantıda darbe, darbe planı gibi kelimelerin telaffuz edilmediğini kesinlikle ifade edebilirim. İfade edilen Ayışığı ve Yakamoz isimli planlar nisan veya mayıs ayında Hilmi Paşa tarafından bana gösterildi. Bilgimin olup olmadığı soruldu. Ben de bilgimin olmadığını kendisine ilettim. Kendisi de ‘Ben de öyle tahmin etmiştim’ dedi.

Toplantıda kıdem sırasına göre en son ben konuştum. Hatırladığım kadarıyla şu sözleri söyledim:

'Arkadaşlarımın durumun değerlendirilmesine ilişkin açıklamalarından üzüntü duydum. Bu nedenle kendimi sorumlu hissediyorum’ dedim. Çünkü o toplantıda bir önceki seneden göreve devam eden bir tek ben vardım. Bunun üzerine Hilmi Paşa ‘Ben de sorumlu mu oluyorum’ dedi. Ben de kendisine ‘Siz nasıl kabul ederseniz’ dedim. Daha sonra hatırladığım kadarıyla burada ifade edilen hususların yetkili makamlara aktarılmasının uygun olacağını belirterek görüşümü ifade ettim. Nitekim söz konusu toplantıdan sonra genelkurmay karargahında konu ile ilgili hazırlık yapıldı. Yanılmıyorsam 19 Ocak tarihinde Başbakan, Milli Savunma Bakanı ve Kuvvet Komutanları’nın katıldığı bu toplantıda 3 Aralık 2003 günü ifade edilen hususlar istikametinde bir brifing verildi. Bu brifing Genelkurmay Başkanı adına Genelkurmay 2. Başkanı tarafından verildi.

Muhtıra kelimesini söylediğimi hatırlamıyorum. Böyle bir teklif yapmam zaten sözkonusu değil. Nitekim sayın Emekli Orgeneral Hilmi Özkök tarafından bu husus belirtilmiştir. Esasen söylenen kelimeye ne anlam yüklendiği ve nasıl ifade edildiği önemlidir. Bu nedenle adımın darbe ile özdeşleşmiş bir kelimeyle anılmasından duyduğum rahatsızlığı belirtmeliyim. Hayatımın her safhasında yasal sınırlar içerisinde kalmış biri olarak böyle bir açıklama yapmak ihtiyacını hissetmiş bulunuyorum.”