Aytaç Kara Galatasaray ile anlaştı iddiası

Ara transfer dönemine günler kala ilk transferini bitirmek üzere olduğu belirtilen Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Sarı kırmızılı ekibin transferi bitirmek için İstanbul ekibi ile görüşmelere başladığı konuşuluyor.

Galatasaray ara transfer döneminin ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İddiaya göre, sezon başında orta saha takviyesi yapmakta geciken sadece Etebo hamlesi yapan, o transferden de beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar Kasımpaşa'nın başarılı ismi Aytaç Kara ile anlaşma sağladı.

Ocak ayında transfer döneminin açılmasıyla Galatasaray bütçe oluşturup oluşturmaz Aytaç Kara'yı açıklaması bekleniyor. Kasımpaşa Kulübü'nden daha önce Ryan Donk, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk gibi isimleri kadrosuna katan ve yüksek bonservis ücretleri ödeyen sarı-kırmızılılar Aytaç transferini makul bir ücretle bitirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'ın orta sahadaki bir başka hamlesi eski yıldızlardan Michael Seri. Fulham Kulübü'nde forma şansı bulamayan sadece iki kupa maçında süre alan tecrübeli orta saha, ocak ayında kiralanmaya çalışılacak. Etebo'yla da devre arasında yolların ayrılması önde gelen seçeneklerden biri.