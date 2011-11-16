-Aytaç Durak'a 5 ay hapis cezası ADANA (A.A) - 16.11.2011 - İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytaç Durak ile Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 5 çalışanı, ASKİ'de görevli şube müdürünün usulsüz olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına atandığı gerekçesiyle ''görevi kötüye kullanma'' suçundan 5'er ay hapis cezası aldı. Mahkeme hakimi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında mahkeme hakimi, Durak ve diğer 5 sanığa ''görevi kötüye kullanmak'' suçundan 6'şar ay hapis cezası verdi, daha sonra bu cezayı ''duruşmadaki iyi hallerinden dolayı'' 5'er ay hapis cezasına çevirdi. Ardından da, sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve cezanın miktarını göz önüne alarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. -İddianame ve ifadeler- Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianameye göre, Durak'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ASKİ'de yaptığı incelemede, ASKİ şube müdürlerinden Mustafa Demirkaya'nın, başmüfettiş ya da 10 yıl müfettişlik şartını taşımamasına rağmen 7 Mart 2006 tarihinde ASKİ Teftiş Kurulu Başkanlığına atandığı belirlenmişti. Müfettişler, atamayı yapan Durak'ın yanı sıra, atama teklifinde bulunup, bu teklifi imzaladıkları belirlenen Küreksiz, Merdan, Çamurdan, Kavlak ve Tuncel hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Cumhuriyet Savcısı da Durak ve diğer 5 sanık hakkında ''görevi kötüye kullanma'' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istemişti.