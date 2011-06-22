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AYTAÇ DURAK YARIN İFADE VERECEK ADANA (A.A)

22 Haziran 2011 18:16

-AYTAÇ DURAK YARIN İFADE VERECEK ADANA (A.A) - 22.06.2011 - İçişleri Bakanlığı kararıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak'ın, Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldığı öğrenildi. Adana Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının soruşturma talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, evinde arama yapılan Durak, bugün şüpheli sıfatıyla ifade verilmeye çağrıldı. Evindeki aramanın ardından İstanbul'a gittiği bildirilen Durak'ın, yarın ifade vermek üzere Emniyet Müdürlüğüne gelmesi bekleniyor. Bu arada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 250. maddesi 1. fıkrası (b) bendindeki ''Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar'' açıklamasına dayanılarak Özel Yetkili Savcılık tarafından soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Dün, başlatılan operasyonda Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mustafa Tuncel ve eski Genel Sekreter Hasan Gülşen'in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış, operasyon kapsamında İstanbul, Antalya ve Mersin'de de 5 kişi yakalanmıştı.

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