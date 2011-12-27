-Aytaç Durak tutuklanması istemiyle mahkemeye sevkedildi ADANA (A.A) - 27.12.2011 - İçişleri Bakanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Durak ile birlikte ''ihaleye fesat ve devlet malını zarara uğratmak'' gibi suçlamalarla adliyeye sevk edilen toplam 13 kişinin cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındı. Durak ve 3 kişi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 28 Mart 2010 tarihinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak, 2006 yılında merkez Seyhan ilçesi Menekşe köyünde yarısı özel bir şahsa ait 13 dönümlük arsayı, ihaleyle damadına verdiği iddiasıyla, eski genel sekreter Hasan Gülşen ve damadı Bekir Cavcav'ın da aralarında olduğu 12 kişi ile birlikte, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı. Aytaç Durak ile birlikte toplam 13 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Durak ifade verdiği sırada, Cumhuriyet Savcısının odasına bir sağlık görevlisinin girdiği gözlendi. Savcılıkça ifade alma işlemleri tamamlanan Durak, damadı Bekir Cavcav, eski genel sekreter Hasan Gülşen ve bir kişi, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İfadeleri alınan diğer 9 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.