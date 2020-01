-Aytaç Durak tahliye oldu ADANA (A.A) - 07.02.2012 - İçişleri Bakanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak ile 3 kişinin ''ihaleye fesat karıştırma'' suçlamasıyla yargılandıkları davada tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu Aytaç Durak, damadı Bekir Cavcav, Adana Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Hasan Gülşen ve Durak İnşaat Ltd. Şti. çalışanı Atilla Kuzucu ile tutuksuz yargılanan Halit Demir hazır bulundu. Mahkeme başkanı duruşma öncesi sanıklara ve avukatlarına sadece suçlama ile ilgili savunma yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Aytaç Durak, savunmasında, bazı belediye meclisi üyelerinin isimlerinin karıştığı rüşvet pazarlığıyla ilgili kaseti savcılığa verip, bunun bir bölümünü mecliste dinletmesiyle birlikte olayların başladığını söyledi. Bu olayın basında geniş yer aldığını anlatan Durak, ardından Meclis Üyesi Mustafa Tuncel'in açıklamalarının birçok medya kurumunda yer bulduğunu hatırlattı. Açtığı 16 davada Tuncel'in 8'inde mahkum olduğunu anlatan Durak, bu gelişmeler sonrası İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma için belediyeye müfettiş gönderdiğini anlattı. Konuyla ilgili görevlendirilen 3 bilirkişinin ''ihaleye fesat karıştırılmadığını'' bildiği halde 7 klasör ve bin 600 sayfalık dosya oluşturduğunu ileri süren Durak ''Amaçları fezlekeyi hazırlayan emniyet yetkililerinin kafasını karıştırmaktı. Fezleke için 16 yıl geriye gidilerek her şey yazıldı. Amaç hakim ve savcıların kafasını karıştırıp beni mağdur etmekti bunu da başardılar'' dedi. Mahkeme heyeti daha sonra 1 üyenin karşı oyuyla delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi. -Durak'ın avukatı- Aytaç Durak'ın Avukatı Nejat Özkuyumcu duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, delillerin büyük ölçüde toplandığından ve tutuklamanın da zaten tedbir niteliğinde olduğundan mahkemenin tahliyeye kararı verdiğini söyledi. Aytaç Durak, damadı Bekir Cavcav, Adana Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Hasan Gülşen ve Durak İnşaat Ltd. Şti. çalışanı Atilla Kuzucu, 27 Aralık 2011 tarihinde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.