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Aytaç Durak tahliye oldu

Yolsuzlukla suçlanan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 24 ay önce uzaklaştırılan Aytaç Durak tahliye edildi.

07 Şubat 2012 02:00

T24 - Yolsuzlukla suçlanan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 24 ay önce uzaklaştırılan Aytaç Durak tahliye edildi.
 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 24 ay önce uzaklaştırılan ve belediye arsasının damadına satışıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan Aytaç Durak, tahliye oldu.


Aytaç Durak, 27 Aralık 2011’de tutuklandı ve 43 gündür Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuluyordu.


Merkez Sarıçam İlçesi Menekşe Köyü’nde Seyhan Baraj Gölü manzaralı 13 bin 56 metrekarelik arsanın, belediyeye ait 6 bin 528 metrekarelik hissesi 2006’da ihaleyle satışa çıkarılmış, ihaleye giren iki kişiden biri olan Durak’ın damadı Bekir Cavcav, 278 bin lira bedelle söz konusu arsayı satın almıştı.


Satışa konu edilen parselin diğer hissedarı Ahmet Nuri Karabaş ise ihalenin mevzuata aykırı gerçekleştirildiğini, önalım hakkının engellenerek mağduriyetine neden olunduğu iddiasıyla yargıya başvurmuştu.


Durak’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı müfettişleri bu konuyla ilgili de inceleme yapmış, hazırlanan raporun ardından İçişleri Bakanlığı Durak hakkında soruşturma izni vermişti.   


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