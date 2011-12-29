-Aytaç Durak için tahliye talebine ret ADANA (A.A) - 29.12.2011 - Adana'da ''ihaleye fesat karıştırmak ve devlet malını zarara uğratmak'' iddiasıyla tutuklanan Aytaç Durak için avukatlarının tahliye istemiyle mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi. 28 Mart 2010 tarihinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Durak, 2006 yılında merkez Seyhan ilçesi Menekşe köyünde yarısı özel bir şahsa ait 13 dönümlük arsayı, ihaleyle damadına verdiği iddiasıyla, eski genel sekreter Hasan Gülşen ve damadı Bekir Cavcav'ın da aralarında olduğu 12 kişi ile birlikte, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 27 Aralıkta gözaltına alınmıştı. Aynı gün sevk edildikleri adliyede Savcılıkça ifade alma işlemlerinin ardından 9 kişi serbest bırakılmış, nöbetçi mahkemeye çıkarılan Durak, damadı Bekir Cavcav, eski genel sekreter Hasan Gülşen ve Atilla Kuzucu, nöbetçi 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanmıştı. Durak'ın avukatları Nejat Özkuyumcu ve Necil Topuz, bugün Durak'ın tutuklandığı 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye istemiyle başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde, Durak'ın ''delilleri karartma şüphesi olmadığı, ihaleye fesat karıştırmadığı ve devlet malını zarara uğratmadığı'' öne sürüldü. Tahliye talebini reddeden mahkemenin dosyayı, incelenmek üzere bir üst mahkeme olan 4. Asliye Ceza Mahkemesine göndereceği öğrenildi. Bu arada, Durak'la birlikte tutuklanan damadı Bekir Cavcav, eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Gülşen ile Atilla Kuzucu için de avukatlarının yaptığı tahliye taleplerinin reddedildiği bildirildi.