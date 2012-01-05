Aytaç Durak için 12 yıl hapis istendi

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Adana Cumhuriyet Savcısı, Aytaç Durak, damadı Bekir Cavcav, Adana Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Hasan Gülşen ve Durak İnşaat Ltd. Şti. çalışanı Atilla Kuzucu hakkındaki, 2006 yılında merkez Seyhan ilçesi Menekşe köyünde yarısı özel bir şahsa ait 6 bin 528 metrekare arsanın, ihaleyle Cavcav'a satışıyla ilgili soruşturmayı tamamladı ve iddianamesini hazırladı.Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilen 58 sayfalık iddianamede, Durak ve beraberinde cezaevinde tutuklu bulunan şüpheliler hakkında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlamasıyla 5 ile 12'şer yıl arasında hapis cezası istendi.İddianamede, ihaleye konu olan parselin diğer hissedarı Ahmet Nuri Karabaş, müşteki olarak yer aldı.İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde, Durak ile diğer 3 kişinin önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlanacağı öğrenildi.Aytaç Durak, damadı Bekir Cavcav, Adana Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Hasan Gülşen ve Durak İnşaat Ltd. Şti. çalışanı Atilla Kuzucu, 27 Aralık 2011 tarihinde "ihaleye fesat karıştırmak ve devlet malını zarara uğratmak" gibi suçlamalarla gözaltına alınmış ve nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.