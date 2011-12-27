Aytaç Durak gözaltına alındı

T24 -

Durak'la birlikte eski ve halen görevde olan 10 kadar belediye bürokratı da gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcısı Aziz Takçı'nın talimatıyla sabah erken saatlerde Aytaç Durak'ın merkez Seyhan İlçesi Mithat Saraçoğlu Caddesi'ndeki evine gelip, gözaltına aldı.Daha önceki soruşturmalarda ifade vermek üzere Adliye'ye davet edilen Aytaç Durak'ı bu kez polisler 'mevcutlu' olarak Cumhuriyet Savcılığı'na götürdü. Durak’ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi'nde önceki yıllarda görev yapan ve halen görevde olan 10 kadar bürokratın da gözaltına alınıp, adliyeye götürüldüğü belirtildi.