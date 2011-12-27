T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aytaç Durak gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'nca hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle 22 ay önce Adana Büyükşehir

27 Aralık 2011 02:00

T24 - İçişleri Bakanlığı'nca hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle 22 ay önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak, polis tarafından gözaltına alınıp Adana Adliyesi'ne götürüldü.



Durak'la birlikte eski ve halen görevde olan 10 kadar belediye bürokratı da gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcısı Aziz Takçı'nın talimatıyla sabah erken saatlerde Aytaç Durak'ın merkez Seyhan İlçesi Mithat Saraçoğlu Caddesi'ndeki evine gelip, gözaltına aldı.

Daha önceki soruşturmalarda ifade vermek üzere Adliye'ye davet edilen Aytaç Durak'ı bu kez polisler 'mevcutlu' olarak Cumhuriyet Savcılığı'na götürdü. Durak’ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi'nde önceki yıllarda görev yapan ve halen görevde olan 10 kadar bürokratın da gözaltına alınıp, adliyeye götürüldüğü belirtildi. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24