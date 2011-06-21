-AYTAÇ DURAK BİLMECESİ ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak hakkındaki iddialarla ilgili operasyonda, 17 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Güneş, ''İllerimiz AB'ye hazırlanıyor programı proje teklif çağrısı'' protokol imza töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Adana'da polisin gerçekleştirdiği operasyon'' ile ilgili soru üzerine Bakan Güneş, operasyonun Cumhuriyet Başsavcısının nezaretinde ve mahkeme kararına bağlı olarak yapıldığını belirterek, sadece Aytaç Durak değil, bir çok kişinin evinde ve iş yerinde arama yapıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Güneş, operasyonun tamamen kendilerinin dışında olduğunu ifade ederek, ''Birtakım yolsuzluk iddiaları var, birtakım haksız kazanç elde etme iddiaları var. Bu konuyla alakalı, Cumhuriyet Savcısının elinde ne tür belgeler, bilgiler var bunu bilemiyoruz. Şu anda 17 kişi var gözaltına alınan'' diye konuştu.