'Aysun'la çalıştım zarar ettim'

'Şeytanın Pabucu' filminin yapımcısı Akdeniz gişedeki başarısızlığın faturasını Aysun Kayacı'ya kesti..



Geçen haftalarda vizyona giren 'Şeytanın Pabucu' adlı film zarar etti. Başrollerini Fatih Ürek, Aysun Kayacı, Hüseyin Avni Danyal ve Barış Falay'ın paylaştığı filmin yapımcısı Banu Akdeniz, Türk Sineması'nda ilk kez uygulanan otomobilli promosyon kampanyasının da bir işe yaramadığını itiraf etti.



850 bin TL zarar ettim



Filme 1 milyon 500 bin TL harcayan Akdeniz, gişeden 1 milyon 441 bin 644 TL gelir elde ettiklerini ve zararının, promosyon olarak dağıtılan otomobillerin vergileri hariç 850 bin TL olduğunu açıkladı. Akdeniz, "Otomobil promosyonunun işe yarayacağını düşünüyordum. Böyle bir promosyon yapmamızın nedeni filmin içeriğinde bir halt olmadığı için değildi. Filme otomobil firması sponsor oldu. Ama sponsor olmasıydı da film zaten bu kadar izlenirdi. Tek tesellim, ilk iki haftada otomobillerin gerçekten ihtiyaç sahiplerine çıkmış olması" diyerek şu özeleştirileri yaptı: "Ortaya çıkan film ne yazık ki benim düşündüğüm film değil. Gerçekten çok güzel bir hikayesi vardı ama öyle çekilemedi. Turgut Yasalar çok iyi bir yönetmen ama 'Şeytanın Pabucu' için doğru isim değilmiş. Ben Aysun Kayacı'nın da belli bir kitleyi salonlara çekebileceğini düşünüyordum ama o konuda da yanılmışım. Başında öngörebilseydim Turgut Yasalar ve Aysun ile çalışmazdım."



