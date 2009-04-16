Aysun Kayacı'ya çirkin tehdit

Ünlü manken Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı’nın annesi ve kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu



Ünlü manken Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı’nın annesi ve kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu: “Anneme 'Seni kaçırtır herkese tecavüz ettiririm' dedi...” Baba iddiaları yalanladı.





Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı’nın annesi ve kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.Habertük’ten alınan bilgiye göre Kayacı ifadesinde, babasının annesine, “Seni kaçırtır, herkese tecavüz ettiririm. Kızının yüzünü mahvettiririm. TV’de o....luklarınızı anlatır, rezil ederim. Sizi öldüreceğim” diye hakaret ettiğini belirtti.



Babasının bir sabah programına çıkarak kendisine ‘hayırsız evlat’ demesiyle Aysun Kayacı’nın, babası Selahattin Kayacı ile arasında başlayan polemik adliye koridorlarına taşındı. Babası Selahattin Kayacı’nın doğduğundan beri babalık görevlerini yerine getirmediğini söyleyen ünlü manken Kayacı savcılıkta verdiği ifadesinde, babasının eve nadiren geldiğini ve annesinin

ablasıyla kendisine baktığını belirtti.



Babasının annesini kaçırtmak ve herkese tecavüz ettirmekle tehdit ettiğini belirten ünlü manken, yine babasının annesine “Kızının yüzünü mahvederim. TV’de sizin o...luklarınızı anlatır, rezil ederim” dediğini öne sürdü. Kayacı babasının kendisini ve annesini öldürmekle tehdit ettiğine de dikkat çekti. Babasının geçen doğum gününde kendisinden bazı isteklerde bulunduğunu ifade eden Kayacı “Bu talepleri yerine getirmeyeceğimi söylediğimde bana ‘Sen görürsün gününü. Seni yaşatmayacağım. Seni rezil edeceğim olmadık yerlere satacağım” şeklinde tehdit ettiğini belirtti. Şikayetçi olduğunu tekrar eden ünlü manken, babasının cep telefonunu ve adresini savcılığa bildir



'Emekli aylığım var'



Baba Kayacı ise tehdit iddialarını yalanladı. Kızı ve eski eşinin kendisi hakkında şizofren, alkolik, gibi sözler yayarak kendisine iftira attığını ifade eden Selahattin Kayacı, “Ben hiçbir zaman Aysun’dan da annesinden de para istemedim. Zaten emekli aylığım var” dedi.





