Aysun Kayacı sevgilisiyle yakalandı

T24- Üç gün önce Bodrum Türkbükü’nde gazetecilere "beni artık bikinili yakalayamazsınız o gürüntüler arşivlerde kaldı" diyen Aysun Kayacı yeni sevgilisiyle denizde dudak dudağa yakalandı.



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Misafir öğrenci olarak gittiği Harvard Üniversitesi’nden döndükten sonra Yeditepe Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olan Aysun Kayacı, özel hayatıyla gündeme gelmemek için özel çaba sarfediyordu.

Yaklaşık 1 sene önce evlenmeyi düşündüğü işadamı Baran Süzer’den ayrılan Kayacı, daha sonra iki işadamı ile adı aşk dedikodularına karışmış ancak her ikisiyle de arkadaş olduğunu açıklamıştı. En son 3 gün önce Bodrum Türkbükü’nde alışveriş yaparken görüntülenen ünlü oyuncu, gazetecilere “Beni artık mayolu bikinili yakalayamayacaksınız.. Artık o tür görüntülerim sadece arşivlerde kalacak” diyerek iddialı konuşmuştu.

Kayacı’nın açıklamalarının daha mürekkebi kurumadan olay görüntüler ilk kez VATAN tarafından görüntülendi. Her fırsatta kalbinin boş olduğunu söyleyen Kayacı’nın, aslında bir genç ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bodrum’da yeni aşkıyla görüntülediğimiz ünlü oyuncunun mutluluğu dikkat çekti. Her fırsatta yeni sevgilisine sarılan ve sık sık öpen Kayacı, Vatan gazetesi muhabiri tarafından görüntülendiğinden habersiz denizin ve yeni aşkının tadını çıkartıyordu.

Ancak Kayacı, istemeden verdiği pozlarla gazetecilerle girdiği iddiayı da kaybetmişti. Aysun Kayacı’nın ismi 1 haftada iki erkekle aşk dedikodusuna karıştı. İlk olarak Boğaz’da bir teknede kahvaltı yaparken görüntülendiği iş adamı Mete Güldamlası ile aşk yaşadığı ima edildi. Ancak Kayacı bu iddiayı yalanlayarak “Mete arkadaşım, aşkım değil” dedi. Kısa bir süre sonra da Dalyan Kulüp’ün sahibi Tolga Temelli ile birlikte olduğu öne sürülünce güzel oyuncu bu kez sessiz kalmayı tercih etti. Bu arada Aysun Kayacı’nın yeni erkek arkadaşının 7 yıl birlikte olduğu futbolcu Emre Aşık’a benzerliği dikkat çekti.