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Yaşam

Aysun kaptana şok suçlama

Somali açıklarında kaçırılan ve 90 gün sonra serbest bırakılan Horizon-1 gemisinin kaptanı Mustafa Ulusoy, 4. kaptan Aysun Akbay’ı suçladı.

02 Ocak 2010 02:00

 

 T24- Somali açıklarında, 8 Temmuz’da kaçırılan ve 90 gün sonra serbest bırakılan Horizon-1 gemisinin kaptanı Mustafa Ulusoy, “Bana tehlikeyi geç bildirdi, zamanında bildirseydi, kurtulabilirdik” diyerek 4. kaptan Aysun Akbay’ı suçladı.

Ulusoy o gün vardiyada bulunan Aysun Kaptan’ın kendisini telefonla köprüye çağırdığını belirterek, “Maalesef 5 saniyelik bir farkla haydutlara yakalanmaktan kurtulamadık. Beş saniyemiz daha olsaydı, kurtulacaktık. Davet ediliyorum ama, davetin nedeni bile söylenmiyor. Zamanında haber vermiş olsaydık, Gaziantep Gediz’e rapor ulaştıracak ve o helikopter saniyeler öncesinde gelecekti. Haydutlar tırmanmadan, helikopterin korkusuyla bu iş bitecekti” diye konuştu. Aysun Kaptan ise suçlamaları reddederek kendisini şöyle savundu: “Kendisini nasıl aklayacağını çok düşündü. Şimdi bu yöntemi deniyor. Korsanların botunu gördüğüm an Süvari Beye, “Korsan botu yaklaşıyor” diye haber verdim. Süvari Bey’i açıklamasız olarak, “Acil gelin” diye çağırmam mümkün değil.”

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