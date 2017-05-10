Ayşenur Zarakolu Ödülü Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Kadri Gürsel'e verildi

İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından ve yöneticilerinden Ayşenur Zarakolu adına verilen “Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu. Gazeteciler Mehmet Altan ve Ahmet Altan ile Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel ödül alanlar arasında yer aldı.

15. Ayşenur Zarakolu Ödülü, 191 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan Cumhuriyet gazetesinin yazarı ve yayın danışmanı Kadri Gürsel'e verildi. Ödülü Kadri Gürsel adına eşi Nazire Kalkan Gürsel, Faruk Eren'den aldı.

Bu yıl 15’incisi düzenlenen ödül töreninde ödüllerin takdim edilen isimler şöyle:

* Cumhuriyet gazetesinden Kadri Gürsel

* Mersin İHD Şube Başkanı Ali Tanrıverdi

* Gazeteciler Mehmet Altan ve Ahmet Altan

* Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinden İnan Kızılkaya

* HDP Tutuklu Milletvekilleri adına HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ

* KHK ile ihraç edilen emekçiler adına KESK Şubeler Platformu

* Şengal’de vurularak öldürülen Nujiyan Erhan

* Belge Yayınları adına Sinan Zarakolu