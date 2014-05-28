Ayşenur İslam: Fethedilmesi gereken iki kale kaldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, "Şimdi iki kale, fethedilmesi gereken iki kale, iki merhale kaldı. Biri Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri yaklaşık bir yıl sonraki genel seçimler" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Mahmudiye ilçesinde 1 Haziran'da tekrarlanacak yerel seçim öncesi AKP'nin Belediye Başkan adayı Ayşe Güney'i ziyaret etti.



İlçedeki bir restoranda vatandaşlarla bir araya gelen Bakan İslam, burada yaptığı konuşmada, son 12 yılda Türkiye'de bir çok değişiklik yapıldığını söyledi.



Bu ülkede insanların, "Artık yeter, kendi ülkemizi kendimiz yönetmek istiyoruz. Ülkemizin başına eyalet valisi gibi davranan başbakanlar istemiyoruz. Bir darbeyle gelip başka bir darbeyle giden iktidarlar istemiyoruz. Askerin postalını görünce 'şapkamı alır giderim' diyen Cumhurbaşkanları istemiyoruz. Ben eğer oyumu veriyorsam hakkını isterim" dediğini anımsatan Bakan İslam, şöyle konuştu:



"'Hakkımı isterim' ne demek, 'dik dur diklenme, beni savun. İçeride de dışarıda da savun, hakkımı müdafa et beni yere aşağıya baktırma, beni dış ülkelere mahcup etme, beni ekonomisi güdük, küçük bir üçüncü dünya ülkesi gibi yapayalnız parasız, pulsuz, istikrarsız, himayesiz desteksiz bırakma. Devletime güvenmek istiyorum, kendine güvendir.' 12 yıl önce bir başbakan halkının bu sözlerini duydu, iktidara geldi ve dik durdu."



Şimdiye kadar bütün merhalelerin geçildiğine dikkati çeken Bakan İslam, "Mahmudiye'de belediyeyi aldık farz ediyorum. Şimdi iki kale, fethedilmesi gereken iki kale, iki merhale kaldı. Biri Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri yaklaşık bir yıl sonraki genel seçimler" ifadelerini kullandı.



Vatandaşların 12 yıl önce ne söylediyse, bugünde aynısını söylemesi gerektiğini dile getiren İslam, yapılan icraatları anımsatarak, "Unutursak geleceğe bu kadar emniyetle bakamazsınız. Unutmamamız, şükretmemiz lazım. Bir şey daha yapmamız lazım, daha iyisini istememiz lazım" diye konuştu.