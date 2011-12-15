Ayşenur Arslan'dan Nazlı Ilıcak'a: Büyümenin güzelini severim

T24 - Ayşenur Arslan, köşesinde kendisini eleştiren Nazlı Ilıcak'a yanıt verdi. Arslan, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın konuk olduğu CNN Türk'te yayınlanan "Medya Mahallesi" programında, Nazlı Ilıcak'ın "Ayşenur Arslan büyümenin gerçek olmadığını kabul ettirmeye çalışıyor" eleştirisine, "Ilıcak sabahları erken kalkmaz, konsantrasyon eksikliği olduğu için beni yanlış anlamış. Büyüdük ama ben büyümenin güzelini severim" diyerek yanıt verdi.





Nazlı Ilıcak ne dedi?



Nazlı Ilıcak, "Medya Mahallesi'ne ayar!!!" başlığıyla kaleme aldığı bugünkü (15 Aralık 2011) yazısında "Dün sabah, tesadüfen CNN Türk'ü açtığımda ne göreyim! Sevgili Ayşenur Aslan'da bir gayret, pir gayret... " dedi ve şöyle devam etti:



"Hasan Cemal'e büyümenin gerçek olmadığını kabul ettirmeye çalışıyor.



(...) Beni en çok üzen, yarım bilgi ve kulaktan dolma sloganlarla muhalefet yapılması. Bu tavır, halkın gerçeklere ulaşmasını engellediği gibi, iktidarı, bazı konularda haksızken haklı duruma da getiriyor. (...) Eleştirilecek onlarca konu var. Ama "Türkiye aslında büyümedi" demek, 2002-2011 arasındaki gelişmeyi ortadan kaldırmıyor; sadece bu iddiaların sahibinin inandırıcılığını ortadan kaldırıyor."

Ilıcak'ın yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.





'Nazlı Ilıcak sabahları erken kalkmaz'



Bugün programında "Biliyorum sevgili Nazlı sabahları çok erken kalkmaz" diyen Ayşenur Arslan, "Ilıcak belki konsantrasyon eksikliği olduğu için yanlış anlamış. Ben yüzde 8.2 büyümedik demedim, nereden çıkartıyorlar demedim." dedi ve şöyle devam etti:



"Ben büyülmenin herkese eşit dağılanını severim... Ben büyümenin hukukun üstünlüğünü koruyanını severim... Ben büyümenin gazetecileri içeri atıp 3-4 yıl hapis yatırmayanını severim... Tabi ki büyüdük ama bunları talep ediyorum.



Bir fotoğraf görmüştüm. Bir deri bir kemik çocuklar... Toplama kampındaki Yahudiler sandım fotoğrafı, meğer 1930 sonrasında Alman çocuklarıymış. Açlıktan ölmek üzere olan çocuklar varmış Almanya'da. Hitler oradan aldı refaha çıkarttı. Büyüttü Almanya'yı...



Neyse ben büyümenin güzelini severim diyeyim özetle..."





