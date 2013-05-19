Ayşenur Arslan: PKK ile benzer ilkeler taşıyordum, artık onlarla yürümeyeceğim!

CNN Turk'te Akif Beki ile sunduğu Medya Mahallesi programında işine son verilmesinin ardından Yurt gazetesinde köşe yazmaya başlayan Ayşenur Aslan, PKK ile bu zamana kadar benzer ilkeler taşıdığını, ancak Abdullah Öcalan'ın "İslam bayrağı altında toplanalım" çağrısının kendisi endileşelendirdiğini söyleyerek sitem etti.

Akşam gazetesinden Özlem Çelik Akarsu'ya konuşan Arslan "PKK'yla ilkelerim örtüşüyordu. Öcalan'ın İslam vurgusundan sonra onlarla da artık yürümeyeceğim" dedi.



İşte Ayşenur Arslan'ın Akşam gazetesindeki röportajında (19.05.2013) ilgili kısım:



"Öcalan'ın Türk-Kürt kardeşliği vurgusundan İslam bayrağı altında toplanma noktasına gelmiş olması ve bu mesaja Kürt cephesinde gösterilen yumuşak tavır, beni çok endişelendirdi. Bu ülkede demokrasinin eksik olduğunu söylüyorum ama laikliğin olmadığı bir ülkede demokrasi olması söz konusu değildir. Referansın İslam ise bu ülkede yaşayan insanları İslam bayrağı altında toplamaya çalışıyorsan buradan demokrasi çıkmaz. Öcalan'ın o mesajıyla AKP'nin yelkenlerine rüzgâr sağlandığı kanaatindeyim. Etnik milliyetçilik de bana yanlış geliyordu ama PKK'nın yola çıkışında, daha solda olan, kadın-erkek eşitliğinden hayata bakışa kadar benim de ilkelerimle örtüşecek bir ilkeler bütünü vardı. Oradan geriye bu noktaya mı geldiler? O zaman kusura bakmasınlar onlarla da yürüyemeyeceğim!"