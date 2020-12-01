Ayşenur Arslan: İmamoğlu ve ekibi suikast hazırlığı bilgisini kamuoyuna aktarmak istemediler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağı iddialarını değerlendiren gazeteci Ayşenur Arslan, "Türkiye'nin gündemi çok yoğun olduğu için İmamoğlu ve ekibi kamuoyuna aktarmak istemediler." yorumunda bulundu.

Gazeteci Ayşenur Arslan, Halk TV'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik IŞİD militanlarınca suikast hazırlığı yapıldığı, bu nedenle İmamoğlu'nun koruma sayısının artırıldığı yönündeki haberle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu ve ekibi şu an bir toplantı halinde. Bu bilginin yayılması toplantıya bomba gibi düştü çünkü onlar bunu biliyordu. Türkiye'nin gündemi çok yoğun olduğu için İmamoğlu ve ekibi kamuoyuna aktarmak istemediler. Çünkü kaos ortamı oluşturmak isteniyor suçlaması yapılabilirdi. Bu nedenle İmamoğlu ve ekibi, bu durumun İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmasını beklediler"

TIKLAYIN:İBB Başkanı İmamoğlu'na 'suikast hazırlığı yapıldığı' bilgisi verildi, koruma sayısı artırıldı