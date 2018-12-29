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Ayşen Gruda solunum cihazına bağlandı

İstanbul DHA - TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı

29 Aralık 2018 19:04

İstanbul DHA - TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda\'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
Açıklamada, Gruda\'nın  solunum cihazı desteğine bağlandığı belirtildi. Açıklamada, \"Ayşen Gruda\'nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir.  Bir süredir ileri evre pankreas kanseri sebebiyle hastanemizde tedavi gören değerli tiyatro sanatçımız Ayşen Gruda\'nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir\" denildi.

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