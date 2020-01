Ayşen Gruda Can Bonomo'yu utandırdı

T24 -

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Burada Laf Çok adlı programın dün geceki konukları Eurovision temsilcimiz Can Bonomo, sanatçı Ayşen Gruda, yazar – şair Küçük İskender ve modacı Hakan Bayraktar'tı.Oldukça neşeli sohbetlerin yapıldığı ve kahkaların tavan yaptığı programda Ayşen Gruda'nın sözleri programa damgasını vurdu.Programın sunucusu Mesut Yari Eurovision temsilcimiz Can Bonomo'ya kolundaki dövmelerin anlamını sordu. Bu arada devreye giren Ayşen Gruda dövmelerini kast ederek Can Bonomo'ya "Nerelerinde var?" diye sordu. Bonomo ise bu soruya "Her yerimde var efendim" şeklinde cevap verdi.Bu sözler üzerine tekrar konuşan ünlü sanatçı Ayşen Gruda gecenin bombasını patlattı "Hiç dövmeli görmedim. Sadesi daha iyiydi be oğlum" deyince stüdyoda kahkaha tufanı koptu.