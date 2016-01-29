Ayşen Gruda: Bu ödülü Can Dündar ve Erdem Gül'ün özgürlüğe kavuşması dileğiyle alıyorum

2015 yılında 14 – 20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 22. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin ödül töreni bu gün İstanbul'da yapıldı. Törende Onur Ödülü alan oyuncu Ayşen Gruda, "Benim için festival komitesi, festivali hazırlayanlar, çok güzel bir kitap yapmışlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Canım arkadaşım Burçak Evren'in emeğine çok çok teşekkür ediyorum. Ben bu ödülü Erdem Gül ve Can Dündar'ın bir an evvel özgürlüğe kavuşması dileğiyle alıyorum” ifadelerini kullandı.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre Taksim'de bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde Sezen Cumhur Önal, Aytaç Arman, Ayşen Gruda ve Türker İnanoğlu onur ödülü aldı.

Ödül törenini Adana'da yapamadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Sizleri tekrar Adana'ya çağırıp yormak da istemedik. Turizm fuarına Adana olarak da katılıyorduk. Türkiye'nin başına bela olmuş terör saldırılarından ve acılarımızdan dolayı yapamadığımız ödül töreni merasimini bugün yapmak istedik” diye konuştu.

