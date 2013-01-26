Aysel Tuğluk'tan Salih Fırat'a davet: Kapımız kendisine açık

Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, CHP'den istifa eden Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'a davet göndererek, "Eğer BDP'ye katılmak isterse kapımız kendisine her zaman açıktır" dedi. Tuğluk, CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'e de tepki gösterdi.

Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) düzenlediği sağlık kongresinin açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği Diyarbakır'da, açıklamalarda bulunan Tuğluk, CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in "Türk ulusu ve Kürt milliyeti eşit olamaz" sözlerine tepki gösterdi.

Bunu "faşizan" bir söylem olarak değerlendirdiklerini ifade eden Tuğluk, "Bu sözlerin bir kadın tarafından söylenmiş olması daha da üzüntü verici. Milliyetçi, ırkçı bir söylemdir. 'Türklerle Kürtler bir olamaz' sözü, faşizmin kendisidir. Artık bitmiş, tükenmiş bir ideolojinin peşinden koşmak, sosyal demokrat bir partiye hiç yakışmayan bir durumdur. Bu söylem eğer CHP'nin bir politikası ise, CHP hiçbir şekilde yol alamaz. Çıkıp, ırkçılık, faşizm yapmak, her şeyden önce bu halka saygısızlıktır. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Ben CHP'nin gerçekten yeni CHP olmasını, Kürt meselesine yaklaşımı ile bağlantılı düşünüyorum.Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl çözümünde eğer CHP politika üretebilirse yeni CHP olabilir. Ancak, eğer Kürt milletinin inkarı üzerinden bir politika yürütme ile Türkiye'de hiçbir şekilde iktidar olma şansı olmadığı gibi, giderek mevcut konumunu da zayıflatacaktır" diye konuştu.

Güler'in sözlerinin ardından CHP'den istifa eden Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'a davet gönderen Tuğluk, Fırat'ın, BDP'ye katılmak istemesi halinde kapılarının kendisine açık olduğunu söyledi. Tuğluk, "Salih Fırat'ın bu tepkisini onurlu bir yaklaşım olarak görüyorum. Takdir ediyorum gerçekten. Aslında CHP ve AKP'deki Kürt vekillerin de bu, Kürtlere dönük inkarcı yaklaşımlara karşı tutum alınması gerektiğini düşünüyorum. Böylesine milliyetçi bir tutum karşısında takınılması gereken tutum budur. Salih Fırat, insan olmanın gereğini yapmıştır. Yaptığı davranışın aslında açıklaması şudur, 'bir halka bu kadar hakaret edemezsiniz' demiştir Fırat. Bu mesajının önemli olduğunu düşünüyorum. Bağımsız devam edeceğini söylüyor. Tabii bu onun kendisinin tercihidir. Bir şey diyemeyiz. Ama eğer BDP'ye katılmak isterse ya da böyle bir düşüncesi varsa kapımız kendisine her zaman açıktır" ifadelerini kullandı.

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner de Güler'in sözlerinin ardından düzenlediği basın toplantısında Fırat'ı AK Parti'ye davet etmişti. Metiner, "AK Parti'nin kapılarının Fırat'a sonuna kadar açık olduğunu" söylemişti.