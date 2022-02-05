Aysel Tuğluk yeniden Kandıra cezaevine götürüldü

Aysel Tuğluk’un Adli Tıp Kurumu’nda 3 gün kaldıktan sonra cuma günü yeniden cezaevine götürüldüğünü söyleyen ağabeyi Alaattin Tuğluk, “Mahkeme kararında maksimum 3 hafta kalabilir deniyordu, 3 hafta şartı yoktu tabii ama Adli Tıp Kurumu bunun 3 gününü kullandı” dedi.

Evrensel'den Meltem Akyol'a konuşan Tuğluk, şu ifadeleri kullandı:

“Mahkeme kararında maksimum 3 hafta kalabilir deniyordu, 3 hafta şartı yoktu tabii ama Adli Tıp Kurumu bunun 3 gününü kullandı. Pazartesi günü Aysel’in ziyaretine gideceğim. Bu konudaki detaylı hukuki açıklamaları avukatlarından almak daha doğru olacaktır. Benim tek beklentim kardeşimin sağlığı.”

Ne olmuştu?

“Demans” tanısı konulan HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, 5 yılı aşkın süredir Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuluyor. Tuğluk, 13 Eylül 2017’de annesi Hatun Tuğluk’u kaybetti. Hatun Tuğluk için Ankara’da yapılan cenaze törenine düzenlenen ırkçı saldırı ardından Tuğluk’un bedeni gömüldüğü yerden çıkartıldı ve memleketi Dersim’de toprağa verildi. Annesinin kaybından ve yaşananlardan kısa bir süre sonra Aysel Tuğluk, sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Sevk edildiği Kocaeli Üniversitesi Hastanesi 15 Mart 2021'de Tuğluk'a demans tanısı koydu. KOÜ Adli Tıp Anabilim Dalı 12 Temmuz'da açıkladığı kesin raporunda ise "Demansın ilerleyebileceğini, cezaevi koşullarında tıbbi destek ve bakımın yeterliliğinde sorun yaşanabileceğini, Tuğluk'un yaşamını bir başkasının yardımı olmaksızın sürdürmesinin mümkün olmadığını, zorunlu ihtiyaçları karşılayamayacağını, infazının ertelenmesi gerektiğini, infaz kurumunda hayatını yalnız idame ettiremeyeceğini" belirtti. Tuğluk daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. ATK, iki saatlik incelemenin ardından “hayatını yalnız başına idame ettirebilir, tedavisi ve düzenli kontrolleri sağlanarak, cezaevinde infazına devam edilebilir" yönünde rapor vermişti. ATK raporu nedeniyle savcılık, infaz ertelenmesi talebini de reddetmişti. Tuğluk'un avukatı Reyhan Yalçındağ, üçüncü bir rapor verilmesi için başvuru yaptı ve Tuğluk 21 Aralık’ta yeniden hastaneye sevk edilmişti. Hastaneye sevkinin ardından Tuğluk’un durumu ATK tarafından bir kez daha incelenecek.

Tuğluk’un kötüleşen sağlık durumuna karşı başlatılan imza kampanyasına uluslararası ve ulusal alanda birçok destek gelirken, Tuğluk’un tahliye edilmesi için çağrılar yapılıyor.