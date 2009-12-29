T24 LogoT24 Logo
Politika

Aysel Tuğluk, Diyarbakır'dan Ankara'ya geldi

29 Aralık 2009 23:50

Kapatılan DTP'nin 5 yıl siyasi yasak getirilen milletvekili Aysel Tuğluk, bu akşam Diyarbakır'dan Ankara'ya geldi.

Hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtilen Aysel Tuğluk, saat 18.00 sıralarında Diyarbakır'dan gelen uçaktan doğuca VIP Salonu'na geçti. Havaalanı'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aysel Tuğluk, Ankara'ya ifade vermeye gelmediğini söyledi.

Mahkemede yargılanmaya karşı olmadığını ancak yasal haklarını kullandığını belirten Tuğluk, “İfade vermeye gitmeyeceğiz. Polis zoruyla götürülürsek de ifade vermeyeceğiz” dedi.

Aysel Tuğluk daha sonra Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24