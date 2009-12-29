Aysel Tuğluk, Diyarbakır'dan Ankara'ya geldi

Kapatılan DTP'nin 5 yıl siyasi yasak getirilen milletvekili Aysel Tuğluk, bu akşam Diyarbakır'dan Ankara'ya geldi.
Hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtilen Aysel Tuğluk, saat 18.00 sıralarında Diyarbakır'dan gelen uçaktan doğuca VIP Salonu'na geçti. Havaalanı'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aysel Tuğluk, Ankara'ya ifade vermeye gelmediğini söyledi.
Mahkemede yargılanmaya karşı olmadığını ancak yasal haklarını kullandığını belirten Tuğluk, “İfade vermeye gitmeyeceğiz. Polis zoruyla götürülürsek de ifade vermeyeceğiz” dedi.
Aysel Tuğluk daha sonra Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı.