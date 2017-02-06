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Kültür-Sanat

Aysel Gürel'in kızı Mehtap Ar: Annemin sandığında 15 bin şarkı sözü var

Annesinin sandığını en son Bülent Ersoy'un açtırdığını, Tarkan’ın da mart ayında çıkacak albümüne iki şarkı verdiklerini belirtti

06 Şubat 2017 14:47

Dokuz yıl önce vefat eden Aysel Gürel, doğum gününde Cumartesi Pazarı’nda simit ve çay dağıtılarak anıldı. Kızı Mehtap Ar, annesinin 15 bin tane söz bıraktığını söyledi.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, söz yazarı Aysel Gürel, doğum gününde Beşiktaş’taki Cumartesi Pazarı’nda simit ve çay dağıtılarak anıldı. Kızı Mehtap Ar’ın organize ettiği etkinliğe, Müjde Ar ise eşi Ercan Karakaş’ın vefat eden annesinin cenazesi nedeniyle katılamadı. Oğlu Söz’le çevreden gelenlere simit dağıtan Ar, "Burası annemin nefes aldığı yerdi. Her cumartesi gelir, çayını, simidini, peyniri alır, esnafla akşama kadar sohbet ederdi" dedi.

Sandığı Bülent Ersoy açtı

Ar, ayrıca ölmeden önce geride 15 bin şarkı sözü bırakan annesinin sandığını en son Bülent Ersoy’un açtırdığını, Tarkan’ın da mart ayında çıkacak albümüne iki şarkı verdiklerini belirtti. Şarkı almak için kimsenin kapılarını çalmadığını, sandığın yarısının kendisinde yarısının da Müjde Ar’da olduğunu anlatan Ar, “Elimizde 15 bin tane söz var ama kimse istemiyor. Dönem ‘Ben yazarım, bestelerim, okurum’ dönemi ama öyle de olmuyor. En son Bülent Ersoy bir şarkı istedi, vereceğiz. ‘Ünzile 2’yi isteyen ise yok” şeklinde konuştu. 

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