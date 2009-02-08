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Aysel Gürel'i simitle andılar

Söz yazarı Aysel Gürel, 80. doğum gününde yakınları ve sevenleri tarafından anıldı.

08 Şubat 2009 02:00

Söz yazarı Aysel Gürel, 80. doğum gününde yakınları ve sevenleri tarafından anıldı.

Gürel'in kızı tiyatro sanatçısı Mehtap Ar, 7 Şubatın annesi Aysel Gürel'in doğum günü olduğunu ve son doğum günü kutlamasını vefatından önce hastanede yaptıklarını söyledi. Ar, 17 Şubat 2008'de de annesinin vefat ettiğini hatırlattı.

Ar, annesiyle 15 yıldır her cumartesi günü Beşiktaş Pazarı'na geldiklerini ve alışveriş yaptıklarını anlatarak, bu yıl da annesinin doğum gününün cumartesiye denk geldiğini, bu nedenle çok sevdiği simit ve çayla doğum gününü kutladıklarını söyledi.

Mehtap Ar'ı, oğlu Söz, Şehir Tiyatroları sanatçısı Hale Akın ve Garo Mafyan'ın eşi Gülriz Mafyan yalnız bırakmadı.

Aysel Gürel'in, gün yüzüne çıkmamış 40 bine yakın şarkı sözü bulunduğunu, profesyonel anlamda bunları paylaştıklarını kaydeden Ar, “Annem yolculuğa çıkmadan bir gece önceye kadar hep yazdı. Hiç yazmaktan vazgeçmedi. Bu bestelerinden birer tanesini son olarak Melike Demirağ ve Fahir Atakoğlu'na verdik. Kim ararsa paylaşıyoruz” diye konuştu.

Mehtap Ar ve yakınları, daha sonra pazara gelen vatandaşlara simit dağıttı.

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